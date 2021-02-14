Прогулка на теплоходе по Москве

Оригинальный вариант времяпровождения с семьей, друзьями, коллегами или любимым человеком — прогулка на теплоходе. Такой отдых никогда не надоедает. Посетители наслаждаются природой, чистой водой, комфортабельным теплоходом, красивыми пейзажами и архитектурными памятниками за бортом. Компания предлагает первоклассный сервис на любой вкус. Небольшая прогулка на теплоходе по Москве поможет туристам лучше узнать город, получить заряд бодрости и позитива. Мы не предлагаем классические варианты. Каждый может заказать незабываемое путешествие и хотя бы один раз в год хорошо отдохнуть.

Подробнее о маршрутах по Москве-реке

Пользуется популярностью теплоходная прогулка у приезжих и местных жителей столицы Российской Федерации. Ранее поездки были ограничены во времени и по времени года. Наши теплоходы позволяют прокладывать новые маршруты и кататься по воде в любую погоду. Поездки осуществляются каждый день.



Причины выбрать нас:

комфортабельный транспорт;

низкие цены;

вместительность до 250 человек;

эксклюзивные экскурсии;

собственные трамвайчики.

Можно заказать речной шаттл для семейной поездки, корпоратива, изучения города. Ранее транспорт курсировал неподалеку от Киевского вокзала, проезжал Новоспасский мост. Теперь варианты круизов расширились. Можно прогуляться от Северного речного вокзала до причала Пестовского или Клязьминского водохранилища. Время круиза варьируется, зависимо от финансов заказчиков и выбранного маршрута. Компания предлагает открытые даты расписания. Вариант найдется в любой день.

Эксклюзивные экскурсии на теплоходе

Привлекает речная прогулка на теплоходе водными просторами, чистым воздухом, отдыхом от цивилизации и привлекательными природными видами. Клиент может проплыть мимо Серебряного бора, отправиться к последнему шлюзу, побывать в Строгино или сойти на берег в Бухте Радости.

Южная часть столицы России предлагает экспресс маршруты за минимальную стоимость. Компания лоукостер ориентируется на доступность и высокое качество без переплат. Достаточно зайти на официальный сайт и подобрать комфортабельный вариант. Речные приключения запомнятся надолго. Южный участок реки покажет прелести Кремля и Патриаршего моста, удивит соборами и незабываемыми фонтанами. Эксклюзивные варианты подходят для местных жителей и гостей города. Найдутся курсы для влюбленных парочек, семей или коллег. Прогулочные судна и теплоходные катамараны готовы к ежедневному использованию.

Что входит в стоимость?

Стоит экскурсия на теплоходе по Москве реке в нашей компании доступно. Точный ценник рекомендуется узнавать у менеджеров. Транспорт оснащен уютными каютами, большими палубами и широкообзорными окнами, механизм работы судна тихий. Денежный вопрос варьируется, зависимо от того, какой класс выберет потенциальный клиент и сколько времени он захочет провести на реке. Короткие часовые круизы стоят по минимуму. Длительные заплывы предлагают полноценную развлекательную программу и питание.

Наши преимущества:

скидки;

частые акции;

разработка оригинальных маршрутов;

сезонные предложения;

качественный сервис.

Можно купить билет на теплоход для празднования Дня рождения, годовщины, мальчишника, девичника, повышения на работе или проведения корпоратива или просто ужина. Приобретайте билеты на сайте на удобную для вас дату речной прогулки. Вариант найдется для каждого клиента.