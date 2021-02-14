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ПРЕДНОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ «РЭДИССОН РОЙАЛ» 31 декабря 21:30 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА ТЕПЛОХОДЕ «LOFT BOART» ВЕЧЕРНИЙ КРУИЗ ОТ КИЕВСКОГО ВОКЗАЛА

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Предновогодний корпоратив на яхте Radisson Royal 17 декабря 2021
Предновогодний корпоратив на яхте Radisson Royal
Киевская
 причал «Гостиница Украина»
от 19900 ₽ ⇄
Новогодняя ночь на борту теплохода «Рио-1 «Loft Boat» 31 декабря 2021
Новогодняя ночь на борту теплохода «Рио-1 «Loft Boat»
Выставочная
 причал «Международная выставка»
7900 ₽
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаундж» Ривер Лаундж
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаундж»
Киевская
 причал «Киевский вокзал»
от 550 ₽ ⇄
Экспедиция «Где зимуют теплоходы» 23 октября 2021
Экспедиция «Где зимуют теплоходы»
Выставочная
 причал «Международная выставка»
КУПИТЬ БИЛЕТЫ от 690 ₽ →
Прогулка с экскурсией «Как устроен шлюз?» от Москва-Сити 17 октября 2021
Прогулка с экскурсией «Как устроен шлюз?» от Москва-Сити
Выставочная
 причал «Международная выставка»
КУПИТЬ БИЛЕТЫ от 490 ₽ →
Прогулка на теплоходе «Хэллоуин в стиле 90-х» с дискотекой 27 октября 2021
Прогулка на теплоходе «Хэллоуин в стиле 90-х» с дискотекой
Выставочная
 причал «Мост Багратион»
от 690 ₽ ⇄
Прогулка с экскурсией «Как устроен шлюз?» от Северного речного вокзала 23 октября 2021
Прогулка с экскурсией «Как устроен шлюз?» от Северного речного вокзала
Речной вокзал
 причал «Северный речной вокзал»
КУПИТЬ БИЛЕТЫ от 490 ₽ →
ПРОГУЛКИ НА КАРТЕ

НОВОСТИ
Обзорная речная прогулка по Химкинскому водохранилищу
Обзорная речная прогулка по Химкинскому водохранилищу
30 Авг, 2021
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Прогулка на теплоходе премиум-класса «Морис»
Прогулка на теплоходе премиум-класса «Морис»
04 Авг, 2021
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Круиз по Клязьминскому водохранилищу
Круиз по Клязьминскому водохранилищу
22 Июл, 2021
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Благотворительность
Благотворительность
24 Июн, 2021
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Северный речной вокзал
Северный речной вокзал
17 Июн, 2021
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Новая ливрея катамаранов «Снегири»
Новая ливрея катамаранов «Снегири»
08 Апр, 2021
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Открытие 88-ой пассажирской навигации 2021
Открытие 88-ой пассажирской навигации 2021
19 Мар, 2021
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Где зимуют теплоходы?
Где зимуют теплоходы?
05 Янв, 2021
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Открытие 87-й пассажирской навигации в Москве 2020
Открытие 87-й пассажирской навигации в Москве 2020
22 Июн, 2020
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Правила поведения и безопасности на теплоходе
Правила поведения и безопасности на теплоходе
21 Июн, 2020
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СЕРВИСЫ
ПРОГУЛКИ ОТ СЕВЕРНОГО РЕЧНОГО ВОКЗАЛА
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОХОДЫ ДЛЯ ВАШИХ ПРОГУЛОК
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ПРОГУЛКИ ОТ ПРИЧАЛА «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОХОДЫ ДЛЯ ВАШИХ ПРОГУЛОК
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РЕЧНОЙ ЭКСПРЕСС в ХИМКИ «СИНЯЯ СТРЕЛА»
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МЫ ЗДЕСЬ
Ленинградское шоссе, 51 Северный речной вокзал +7 (495) 256-12-06
ПРОГУЛКИ С УЖИНОМ ИЛИ ОБЕДОМ
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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ПОДАРИТЕ СЕБЕ И БЛИЗКИМ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!
Прогулки на теплоходе – отличный вариант отдыха, который внесет разнообразие в привычный уклад жизни и оставит только положительные эмоции на долгое время.
ПРАЗДНИК НА ВОДЕ ПОДОБРАТЬ ТЕПЛОХОД
РЕЧНЫЕ ПРОГУЛКИ ОТ ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ»
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ПРОГУЛКИ ОТ «НОВОСПАССКОГО МОСТА»
ПОДРОБНЕЕ...
ПРОГУЛКИ ОТ МОСКВА-СИТИ
Подробнее...
ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС
  • ИНТЕРЕСНЫЕ МАРШРУТЫ

    «Flyriver» начал ходить 23 июня 2020 года. Первый в Москве речной лоукостер стал успешным и интересным проектом в истории московского пассажирского прогулочного флота.

  • НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ

    Приобретая билеты нашей судоходной компании или заказывая аренду теплохода у нас - наши клиенты могут быть уверены, что получат отличный сервис по самой выгодной цене в Москве!

  • СОБСТВЕННЫЙ ФЛОТ

    «Flyriver» создаёт команда уникальных специалистов, которые слаженно работают на земле и на воде.

НАШИ ТЕПЛОХОДЫ ДЛЯ ВАС НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, КОРПОРАТИВ, ИЛИ ПРОСТО ПРОГУЛКА
НАШ ФЛОТ
ИДЕИ ОТДЫХА С НАМИ
ЭКСКУРСИЯ
Возможность познакомиться с Москвой с нового ракурса
ПРОГУЛКИ
Свежий воздух, красивые виды помогут насладиться речным отдыхом.
ВЕЧЕРИНКА
Торжество в непривычном месте заиграет новыми, яркими красками.
СЕМЬЯ
Заряд веселья, яркие эмоции и хорошее настроение для всех
РОМАНТИКА
Свидание на теплоходе запомнится счастливыми моментами
ФОТОСЕССИЯ
Снимки на фоне водной глади, архитектуры и природы
Прогулка на теплоходе по Москве

прогулка на теплоходе по МосквеОригинальный вариант времяпровождения с семьей, друзьями, коллегами или любимым человеком — прогулка на теплоходе. Такой отдых никогда не надоедает. Посетители наслаждаются природой, чистой водой, комфортабельным теплоходом, красивыми пейзажами и архитектурными памятниками за бортом. Компания предлагает первоклассный сервис на любой вкус. Небольшая прогулка на теплоходе по Москве поможет туристам лучше узнать город, получить заряд бодрости и позитива. Мы не предлагаем классические варианты. Каждый может заказать незабываемое путешествие и хотя бы один раз в год хорошо отдохнуть.

Подробнее о маршрутах по Москве-реке

Пользуется популярностью теплоходная прогулка у приезжих и местных жителей столицы Российской Федерации. Ранее поездки были ограничены во времени и по времени года. Наши теплоходы позволяют прокладывать новые маршруты и кататься по воде в любую погоду. Поездки осуществляются каждый день.
речная прогулка на теплоходе
Причины выбрать нас:

  • комфортабельный транспорт;
  • низкие цены;
  • вместительность до 250 человек;
  • эксклюзивные экскурсии;
  • собственные трамвайчики.

Можно заказать речной шаттл для семейной поездки, корпоратива, изучения города. Ранее транспорт курсировал неподалеку от Киевского вокзала, проезжал Новоспасский мост. Теперь варианты круизов расширились. Можно прогуляться от Северного речного вокзала до причала Пестовского или Клязьминского водохранилища. Время круиза варьируется, зависимо от финансов заказчиков и выбранного маршрута. Компания предлагает открытые даты расписания. Вариант найдется в любой день.

Эксклюзивные экскурсии на теплоходе

речной шаттл

Привлекает речная прогулка на теплоходе водными просторами, чистым воздухом, отдыхом от цивилизации и привлекательными природными видами. Клиент может проплыть мимо Серебряного бора, отправиться к последнему шлюзу, побывать в Строгино или сойти на берег в Бухте Радости.

Южная часть столицы России предлагает экспресс маршруты за минимальную стоимость. Компания лоукостер ориентируется на доступность и высокое качество без переплат. Достаточно зайти на официальный сайт и подобрать комфортабельный вариант. Речные приключения запомнятся надолго. Южный участок реки покажет прелести Кремля и Патриаршего моста, удивит соборами и незабываемыми фонтанами. Эксклюзивные варианты подходят для местных жителей и гостей города. Найдутся курсы для влюбленных парочек, семей или коллег. Прогулочные судна и теплоходные катамараны готовы к ежедневному использованию.

Что входит в стоимость?

Стоит экскурсия на теплоходе по Москве реке в нашей компании доступно. Точный ценник рекомендуется узнавать у менеджеров. Транспорт оснащен уютными каютами, большими палубами и широкообзорными окнами, механизм работы судна тихий. Денежный вопрос варьируется, зависимо от того, какой класс выберет потенциальный клиент и сколько времени он захочет провести на реке. Короткие часовые круизы стоят по минимуму. Длительные заплывы предлагают полноценную развлекательную программу и питание.

Наши преимущества:

  • скидки;
  • частые акции;
  • разработка оригинальных маршрутов;
  • сезонные предложения;
  • качественный сервис.

Можно купить билет на теплоход для празднования Дня рождения, годовщины, мальчишника, девичника, повышения на работе или проведения корпоратива или просто ужина. Приобретайте билеты на сайте на удобную для вас дату речной прогулки. Вариант найдется для каждого клиента.