МОСКВА
+7 (495) 256-12-06
10:00 - 21:00
+7 (495) 256-12-06
«КИТАЙ ГОРОД - КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ» РЕЧНАЯ ПРОГУЛКА ОТ ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ» «КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ - КИТАЙ ГОРОД» ВЕЧЕРНИЙ ЭКСПРЕСС КИТАЙ-ГОРОД - КОЛОМЕНСКАЯ КРУИЗ В БУХТУ РАДОСТИ ДИСКОТЕКА НА ТЕПЛОХОДЕ «ГРАНД - ДИСКО»

Речные прогулки на теплоходе по Москве-реке 2022

Выберите прогулку
Причал отправления, дату, время и количество билетов
Оплатите билеты
Без комиссии любой банковской картой: Visa, Mastercard или «Мир»
Покажите c экрана
Билеты придут на E-mail в формате PDF. Покажите с экрана смартфона
Северный Экспресс №3 по Москве-реке «Парк Зарядье Китай-город» — «Киевский вокзал» аудиогид
Северный Экспресс №3 по Москве-реке «Парк Зарядье Китай-город» — «Киевский вокзал»
Китай-город
 причал «Китай-город» сектор «A»
от 500 ₽ →
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом по Северному маршруту №3 С ужином или обедом
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом по Северному маршруту №3
Китай-город
 причал «Китай-город» сектор «A»
от 990 ₽ ⇄
Северный Экспресс №3 по Москве-реке «Киевский вокзал» — «Парк Зарядье Китай-город» аудиогид
Северный Экспресс №3 по Москве-реке «Киевский вокзал» — «Парк Зарядье Китай-город»
Киевская
 причал «Киевский вокзал» сектор «B»
от 500 ₽ →
Речное путешествие в Бухту Радости На пляж!
Речное путешествие в Бухту Радости
Речной вокзал
 причал «Северный речной вокзал»
от 1290 ₽ ⇄
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско» GRAND DISCO
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
Китай-город
 причал «Китай-город» сектор «A»
от 950 ₽ ⇄
Вечерний речной экспресс «Парк Зарядье Китай-город» — «Коломенская» ВЕЧЕРНИЙ ЭКСПРЕСС
Вечерний речной экспресс «Парк Зарядье Китай-город» — «Коломенская»
Китай-город
 причал «Китай-город» сектор «A»
от 99 ₽ →
Романтическая прогулка вокруг «Золотого острова» по Круговому маршруту №6 Уникальный маршрут
Романтическая прогулка вокруг «Золотого острова» по Круговому маршруту №6
Третьяковская
 причал «Третьяковский» сектор «A»
от 800 ₽ ⇄
Северный Экспресс №3 по Москве-реке «Воробьёвы горы» — «Парк Зарядье Китай-город» весь центр за час
Северный Экспресс №3 по Москве-реке «Воробьёвы горы» — «Парк Зарядье Китай-город»
Воробьёвы горы
 причал «Воробьёвы горы»
от 500 ₽ →
Круиз по Клязьминскому водохранилищу КЛЯЗЬМА
Круиз по Клязьминскому водохранилищу
Речной вокзал
 причал «Северный речной вокзал»
от 850 ₽ ⇄
Круиз в Подворье Покровского монастыря в Троице-Лыково экскурсовод
Круиз в Подворье Покровского монастыря в Троице-Лыково
Выставочная
 причал «Мост Багратион»
от 2390 ₽ ⇄
Речная прогулка от Москва-Сити МОСКВА-СИТИ
Речная прогулка от Москва-Сити
Выставочная
 причал «Мост Багратион»
от 990 ₽ →
Большое речное путешествие по Москве-реке от Киевского вокзала Аудиогид
Большое речное путешествие по Москве-реке от Киевского вокзала
Киевская
 причал «Киевский вокзал» сектор «B»
от 690 ₽ →
Речная прогулка на панорамном теплоходе River Lounge Премиум-класс
Речная прогулка на панорамном теплоходе River Lounge
Киевская
 причал «Киевский вокзал» сектор «B»
от 700 ₽ ⇄
Речная прогулка по Центральному маршруту №5 от Храма Христа Спасителя ВЕСЬ ЦЕНТР ЗА ЧАС
Речная прогулка по Центральному маршруту №5 от Храма Христа Спасителя
Кропоткинская
 причал «Патриарший»
от 800 ₽ ⇄
Прогулка на теплоходе премиум-класса «Морис» по Северному маршруту №3 Киевский вокзал
Прогулка на теплоходе премиум-класса «Морис» по Северному маршруту №3
Киевская
 причал «Киевский вокзал» сектор «B»
от 1390 ₽ ⇄
Обзорная речная прогулка от Северного речного вокзала Речной вокзал
Обзорная речная прогулка от Северного речного вокзала
Речной вокзал
 причал «Северный речной вокзал»
от 600 ₽ ⇄
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» Премиум-класс
Речная прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас»
Выставочная
 причал «Международная выставка»
от 990 ₽ ⇄
Утренняя прогулка из Нагатинского затона до Парка «Зарядье» по шок цене! Утренняя цена
Утренняя прогулка из Нагатинского затона до Парка «Зарядье» по шок цене!
Коломенская
 причал «Кленовый Бульвар»
от 99 ₽ →
Круиз «Подмосковная сказка в Заозерье» 17 cентября 2022
Круиз «Подмосковная сказка в Заозерье»
Коломенская
 причал «Кленовый Бульвар»
от 2990 ₽⇄

ПРОГУЛКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

ПРОГУЛКИ НА КАРТЕ


НОВОСТИ

Благотворительность
Благотворительность
25 Май, 2022
Подробнее
Речной паром Северный речной вокзал — Химки
Речной паром Северный речной вокзал — Химки
08 Май, 2022
Подробнее
Завершение навигации — 2021
Завершение навигации — 2021
21 Ноя, 2021
Подробнее
Обзорная речная прогулка по Химкинскому водохранилищу
Обзорная речная прогулка по Химкинскому водохранилищу
30 Авг, 2021
Подробнее
Вечер на дизайнерском теплоходе
Вечер на дизайнерском теплоходе
04 Авг, 2021
Подробнее
Круиз по Клязьминскому водохранилищу
Круиз по Клязьминскому водохранилищу
22 Июл, 2021
Подробнее
Благотворительность
Благотворительность
24 Июн, 2021
Подробнее
Северный речной вокзал
Северный речной вокзал
17 Июн, 2021
Подробнее
Новая ливрея катамаранов «Снегири»
Новая ливрея катамаранов «Снегири»
08 Апр, 2021
Подробнее
Открытие 88-ой пассажирской навигации 2021
Открытие 88-ой пассажирской навигации 2021
19 Мар, 2021
Подробнее

СЕРВИСЫ

РЕЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО ЦЕНТРУ МОСКВЫ
С АУДИОГИДОМ НА БОРТУ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ...
ПРОГУЛКИ ОТ ПРИЧАЛА «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОХОДЫ ДЛЯ ВАШИХ ПРОГУЛОК
УЗНАЙ БОЛЬШЕ...
ТАНЦЫ НА ВОДЕ «ГРАНД - ДИСКО»
УЗНАЙ БОЛЬШЕ...
МЫ ЗДЕСЬ
Ленинградское шоссе, 51 Северный речной вокзал +7 (495) 256-12-06
ПРОГУЛКИ С УЖИНОМ ИЛИ ОБЕДОМ
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ....
ПОДАРИТЕ СЕБЕ И БЛИЗКИМ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!
Прогулки на теплоходе – отличный вариант отдыха, который внесет разнообразие в привычный уклад жизни и оставит только положительные эмоции на долгое время.
ПРАЗДНИК НА ВОДЕ КРУИЗЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
РЕЧНЫЕ ПРОГУЛКИ ОТ ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ»
Подробнее...
ПРОГУЛКИ ОТ «НОВОСПАССКОГО МОСТА»
ПОДРОБНЕЕ...
ПРОГУЛКИ ОТ «МОСКВА-СИТИ»
Подробнее...
ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС
  • ИНТЕРЕСНЫЕ МАРШРУТЫ

    «Flyriver» начал ходить 23 июня 2020 года. Первый в Москве речной лоукостер стал успешным и интересным проектом в истории московского пассажирского прогулочного флота.

  • НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ

    Приобретая билеты нашей судоходной компании или заказывая аренду теплохода у нас - наши клиенты могут быть уверены, что получат отличный сервис по самой выгодной цене в Москве!

  • СОБСТВЕННЫЙ ФЛОТ

    «Flyriver» создаёт команда уникальных специалистов, которые слаженно работают на земле и на воде.

НАШИ ТЕПЛОХОДЫ ДЛЯ ВАС НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, КОРПОРАТИВ, ИЛИ ПРОСТО ПРОГУЛКА
АРЕНДА ТЕПЛОХОДА
ИДЕИ ОТДЫХА С НАМИ
ЭКСКУРСИЯ
Возможность познакомиться с Москвой с нового ракурса
ПРОГУЛКИ
Свежий воздух, красивые виды помогут насладиться речным отдыхом.
ВЕЧЕРИНКА
Торжество в непривычном месте заиграет новыми, яркими красками.
СЕМЬЯ
Заряд веселья, яркие эмоции и хорошее настроение для всех
РОМАНТИКА
Свидание на теплоходе запомнится счастливыми моментами
ФОТОСЕССИЯ
Снимки на фоне водной глади, архитектуры и природы

Прогулка на теплоходе по Москве

прогулка на теплоходе по МосквеОригинальный вариант времяпровождения с семьей, друзьями, коллегами или любимым человеком — прогулка на теплоходе. Такой отдых никогда не надоедает. Посетители наслаждаются природой, чистой водой, комфортабельным теплоходом, красивыми пейзажами и архитектурными памятниками за бортом. Компания предлагает первоклассный сервис на любой вкус. Небольшая прогулка на теплоходе по Москве поможет туристам лучше узнать город, получить заряд бодрости и позитива. Мы не предлагаем классические варианты. Каждый может заказать незабываемое путешествие и хотя бы один раз в год хорошо отдохнуть.

Подробнее о маршрутах по Москве-реке

Пользуется популярностью теплоходная прогулка у приезжих и местных жителей столицы Российской Федерации. Ранее поездки были ограничены во времени и по времени года. Наши теплоходы позволяют прокладывать новые маршруты и кататься по воде в любую погоду. Поездки осуществляются каждый день.
речная прогулка на теплоходе
Причины выбрать нас:

  • комфортабельный транспорт;
  • низкие цены;
  • вместительность до 250 человек;
  • эксклюзивные экскурсии;
  • собственные трамвайчики.

Можно заказать речной шаттл для семейной поездки, корпоратива, изучения города. Ранее транспорт курсировал неподалеку от Киевского вокзала, проезжал Новоспасский мост. Теперь варианты круизов расширились. Можно прогуляться от Северного речного вокзала до причала Пестовского или Клязьминского водохранилища. Время круиза варьируется, зависимо от финансов заказчиков и выбранного маршрута. Компания предлагает открытые даты расписания. Вариант найдется в любой день.

Эксклюзивные экскурсии на теплоходе

речной шаттл

Привлекает речная прогулка на теплоходе водными просторами, чистым воздухом, отдыхом от цивилизации и привлекательными природными видами. Клиент может проплыть мимо Серебряного бора, отправиться к последнему шлюзу, побывать в Строгино или сойти на берег в Бухте Радости.

Южная часть столицы России предлагает экспресс маршруты за минимальную стоимость. Компания лоукостер ориентируется на доступность и высокое качество без переплат. Достаточно зайти на официальный сайт и подобрать комфортабельный вариант. Речные приключения запомнятся надолго. Южный участок реки покажет прелести Кремля и Патриаршего моста, удивит соборами и незабываемыми фонтанами. Эксклюзивные варианты подходят для местных жителей и гостей города. Найдутся курсы для влюбленных парочек, семей или коллег. Прогулочные судна и теплоходные катамараны готовы к ежедневному использованию.

Что входит в стоимость?

Стоит экскурсия на теплоходе по Москве реке в нашей компании доступно. Точный ценник рекомендуется узнавать у менеджеров. Транспорт оснащен уютными каютами, большими палубами и широкообзорными окнами, механизм работы судна тихий. Денежный вопрос варьируется, зависимо от того, какой класс выберет потенциальный клиент и сколько времени он захочет провести на реке. Короткие часовые круизы стоят по минимуму. Длительные заплывы предлагают полноценную развлекательную программу и питание.

Наши преимущества:

  • скидки;
  • частые акции;
  • разработка оригинальных маршрутов;
  • сезонные предложения;
  • качественный сервис.

Можно купить билет на теплоход для празднования Дня рождения, годовщины, мальчишника, девичника, повышения на работе или проведения корпоратива или просто ужина. Приобретайте билеты на сайте на удобную для вас дату речной прогулки. Вариант найдется для каждого клиента.